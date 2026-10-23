Jafet Soto solicitó investigación por errores del VAR en las últimas jornadas

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Jafet Soto solicitó una investigación por los errores del VAR en las últimas jornadas y cuestionó la ausencia de Jesús Montero en los nombramientos del arbitraje.

El técnico de Club Sport Herediano reaccionó tras la difusión de audios que aceptaron el error en la anulación de un gol de Fernando Lesme.

Soto Molina calificó de “invento” la decisión que quitó la anotación y sostuvo que su reclamo era correcto. Consideró que la sanción en su contra debió limitarse a una multa económica con derecho a dirigir en la cancha.

Herediano cerró la preparación previa al compromiso ante Cartaginés con una semana provechosa, según el cuerpo técnico.