Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Jafet Soto será técnico interino del Herediano por segunda vez en el torneo, asumiendo nuevamente la dirección del equipo para el compromiso ante Alajuelense.

Esteban Granados, del cuerpo técnico, afirma que “la imagen que puede generar Jafet en la banca es bastante positivo, sabiendo que es un apoyo aún más para el cuerpo técnico en general”.

El entrenador tendrá tres días para preparar el juego ante los manudos, lo que representa un desafío inmediato en la recta del campeonato.

La designación interina se da en medio de la planificación del club para el encuentro correspondiente.