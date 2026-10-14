Jafet Soto se enfrentará al rival más recurrente de su carrera

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Jafet Soto se enfrentará este miércoles al rival más recurrente de su carrera, en su 12.° debut como técnico interino del Herediano y con la particularidad de que siempre puntúa ante la Liga en su primer partido.

El estratega registra en sus inicios como interino 8 victorias, un empate y solo 2 derrotas, para un 76 % de rendimiento al frente del equipo rojiamarillo.

Será el segundo interinato de Soto en el presente año, con la obligación de la victoria para mantener con vida al Herediano en la lucha del torneo, donde las posibilidades son matemáticas.