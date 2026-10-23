Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Jafet Soto respondió con dureza a la polémica arbitral en contra de Herediano, luego de que la comisión de arbitraje aceptara el error en la anulación del gol ante Pérez Zeledón, señalando que existe mala fe del árbitro que perjudicó al equipo.

El técnico asegura que “no deberían de haberme castigado, porque yo tenía la razón. Lo justo ese día fue una multa económica y que dejara la cancha”.

El estratega deberá cumplir este sábado un juego de sanción fuera del banquillo tras ser expulsado del partido ante los generaleños, además de recibir una sanción por hablar con la prensa al finalizar el encuentro.