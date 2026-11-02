Jafet Soto cuestionó el trabajo de Marianela Araya tras el juego ante Sporting

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Jafet Soto cuestionó el trabajo de la árbitra Marianela Araya en el partido del Herediano ante Sporting, denunció falta de objetividad en las decisiones y aseguró que continuará alzando la voz en cada polémica arbitral. El técnico florense sostuvo que siempre le queda la duda del trabajo que ella hace contra el Herediano y contra él, al afirmar que no los midió igual y que puede demostrarlo con cualquier persona y cualquier árbitro.

Soto señaló que el Herediano recibió un gol en los últimos minutos tras una acción con un posible fuera de juego, se quejó de que se perdieron tantos minutos y de que le molestó que ella pudiera haber celebrado la derrota.