Jafet Soto asumirá por undécima ocasión el banquillo del Herediano

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Jafet Soto asumirá por undécima ocasión la dirección técnica del Club Sport Herediano en el campeonato nacional.

El equipo florense registra apenas dos victorias en las diez fechas disputadas hasta el momento en la presente campaña.

La llegada de Soto al banquillo representa una nueva etapa para el conjunto herediano en busca de mejorar su rendimiento.

Óscar Esteban Granados, integrante del cuerpo técnico de Herediano aseguró que “La imagen que puede generar Jafet en la banca es bastante positiva, es un apoyo más (…) Ojalá que con él en la banca se pueda mover algo de la parte emocional, de la actitud”.