Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Isla Venado, el paraíso donde el tiempo parece detenerse, es un destino en medio del Golfo de Nicoya que invita a desconectarse de la rutina y conectarse con la naturaleza.

Allan Barrios, vecino y líder comunal, destaca que la isla lleva su nombre por la presencia de venados, y que la pesca y el turismo son el sustento de las familias locales.

Para llegar a este rincón lleno de encanto, donde el mar y la calidez de su gente convierten cada visita en una experiencia especial, se viaja en lancha y se puede contactar al 5008-9444.