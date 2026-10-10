Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Isla Venado, el paraíso donde el tiempo parece detenerse, es un destino en medio del Golfo de Nicoya que invita a desconectarse de la rutina y conectarse con la naturaleza.
Allan Barrios, vecino y líder comunal, destaca que la isla lleva su nombre por la presencia de venados, y que la pesca y el turismo son el sustento de las familias locales.
Para llegar a este rincón lleno de encanto, donde el mar y la calidez de su gente convierten cada visita en una experiencia especial, se viaja en lancha y se puede contactar al 5008-9444.