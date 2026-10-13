Giro inesperado: Fiscalía anuncia que pedirá prisión preventiva contra Don Stockwell

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

La Fiscalía anunció que solicitará prisión preventiva contra el empresario Don Stockwell, en un nuevo giro dentro del caso que se sigue en su contra.

La petición deberá ser valorada por la autoridad judicial correspondiente, que determinará si procede imponer esta medida cautelar.

La información se encuentra en desarrollo. Se ampliarán los detalles conforme las autoridades brinden más información sobre el caso.

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