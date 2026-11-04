Investigan robo de joyas valoradas en más de 50 millones de colones

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el robo de joyas valoradas en más de 50 millones de colones, que pertenecen a un ciudadano estadounidense, en Tilarán.

Entre las piezas robadas hay una cadena, unos aretes y un anillo con diamantes y esmeraldas que ahora las autoridades buscan recuperar.

El OIJ pide ayuda a la ciudadanía para identificar las piezas o a quienes podrían tenerlas, y habilitó la línea confidencial 800-8000-645 y el teléfono 2429-2274 del OIJ de Cañas para recibir cualquier dato que ayude a la investigación.