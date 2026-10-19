Investigan presuntas irregularidades tras informe de asociación solidarista del Poder Judicial

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Un informe sobre la asociación solidarista del Poder Judicial (ASOSEJUD) halló presuntas irregularidades que ahora son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.

Entre las irregularidades señaladas figuran préstamos a tasas muy bajas para directivos, inversiones en conciertos fallidos y pagos elevados a proveedores.

A raíz de estos hallazgos, a los implicados se les investiga por el delito de administración fraudulenta.

Parris Quesada, presidente de ASOSEJUD, advierte que “estaremos interponiendo el debido recurso de interpelación en el plazo establecido”.