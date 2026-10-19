Investigan presuntas irregularidades tras informe de asociación solidarista del Poder Judicial

Entre ellas aparentes préstamos a tasas muy bajas y conciertos fallidos.

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Un informe sobre la asociación solidarista del Poder Judicial (ASOSEJUD) halló presuntas irregularidades que ahora son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.

Entre las irregularidades señaladas figuran préstamos a tasas muy bajas para directivos, inversiones en conciertos fallidos y pagos elevados a proveedores.

A raíz de estos hallazgos, a los implicados se les investiga por el delito de administración fraudulenta.

Parris Quesada, presidente de ASOSEJUD, advierte que “estaremos interponiendo el debido recurso de interpelación en el plazo establecido”.