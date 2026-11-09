Investigan disparo de oficial contra presunto agresor que terminó fallecido

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) analiza las circunstancias en que un oficial de la Policía Municipal de Heredia disparó contra un joven de apellido Rodríguez, de 23 años de edad, quien falleció en el Hospital San Vicente de Paúl.

La municipalidad ya entregó los videos de seguridad y habilitó una investigación administrativa paralela.

Este incidente ocurrió en las afueras de la Policía Municipal de Heredia, cuando el hombre habría llegado con un puñal en la mano y una actitud amenazante.

Los oficiales intentaron persuadirlo, pero al ver el arma blanca muy cerca, uno de ellos desenfundó su arma de reglamento y lo impactó en el abdomen.

El alcalde interino de Heredia, Kenneth Arguedas, confirmó la apertura del procedimiento administrativo y aseguró que la municipalidad está a disposición de las autoridades judiciales.

“A nivel administrativo, hemos solicitado al jefe de la Policía Municipal un informe detallado de lo acontecido el día de ayer”, declaró.

Cabe señalar que el OIJ decomisó el arma utilizada por el oficial.

El caso se valora como posible legítima defensa, aunque la abogada penalista en Angelita Valerio advirtió que debe analizarse si existía un peligro inminente y si había otra manera de repeler la agresión.

Este es el quinto caso en los últimos dos años en que oficiales de la Fuerza Pública, el OIJ, la PCD o la policía municipal accionan sus armas contra personas que los atacan.

El más reciente ocurrió el 2 de junio en Rancho Redondo de Goicoechea, donde vecinos se indignaron por la muerte de un hombre con orden de captura.