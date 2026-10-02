Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

La investigación costarricense sobre comunicación animal recibe reconocimiento internacional, ya que un biólogo nacional estudió cómo se comunican distintas especies.

Asimismo, su trabajo se enfocó especialmente en colibríes, aves cantoras, murciélagos y otros vertebrados como ranas, analizando sonidos y cómo la comunicación humana influye en su comportamiento.

Por consiguiente, este premio internacional de biología de campo 2026 evidencia el aporte de los científicos nacionales al conocimiento de la biodiversidad.