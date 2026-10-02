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La investigación costarricense sobre comunicación animal recibe reconocimiento internacional, ya que un biólogo nacional estudió cómo se comunican distintas especies.
Asimismo, su trabajo se enfocó especialmente en colibríes, aves cantoras, murciélagos y otros vertebrados como ranas, analizando sonidos y cómo la comunicación humana influye en su comportamiento.
Por consiguiente, este premio internacional de biología de campo 2026 evidencia el aporte de los científicos nacionales al conocimiento de la biodiversidad.