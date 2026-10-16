Interpretarán queridos artistas en La Voz del Más Allá

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

La Voz del Más Allá tendrá este sábado las interpretaciones de Joan Sebastián, Mari Trini y Elvis Presley, entre los 10 artistas que participarán en la gala rumbo a la gran final del programa.

Ricardo Bernal será el juez invitado junto a Humberto Vargas y Marta Fonseca.

La gala anterior dejó como ganador a Óscar Ramírez, quien interpretó a Vicente Fernández, y el programa se transmite todos los sábados a partir de las 8 de la noche por Repretel Canal 6.