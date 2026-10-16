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Inter San Carlos tiene 30 partidos sin perder en su estadio, una racha que lo posiciona como un rival difícil en condición de local para cualquier equipo del campeonato.
Douglas Sequeira, técnico del Inter de San Carlos, exclama que “nos hacemos fuertes en casa, tenemos un año de no perder”.
Este sábado recibirá a Alajuelense en su sede, donde ha mantenido una notable invicta durante 30 encuentros consecutivos.
El conjunto sancarleño buscará extender su racha cuando enfrente a los manudos en el compromiso programado para este sábado.