Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

El modelo de inteligencia artificial Claude, que desarrolló la empresa Anthropic, contribuyó a resolver la hipótesis de Riemann, uno de los problemas matemáticos más importantes y difíciles de la historia.

El investigador y matemático de Anthropic Levent Alpöge utilizó la herramienta durante varios meses para desarrollar una demostración de esta hipótesis que tiene 167 años.

Es considerado uno de los problemas del milenio y quien lograra descifrarlo ganaría un millón de dólares entregado por el Instituto Clay de Matemáticas.

La hipótesis, planteada en 1859, busca demostrar que la distribución de los números primos, aquellos que solo pueden dividirse entre uno y ellos mismos, sigue un patrón matemático específico que todavía no se había podido comprobar.

¿Qué hizo la Inteligencia Artificial?

En su demostración, participó una plataforma digital que verifica operaciones matemáticas, en menos de 48 horas se revisó sin encontrar errores.

Más de 17 millones de líneas de código, distribuidas en 175.187 archivos, eso es todo lo que tuvo que hacer la IA para demostrar el problema. Además, lo respalda por un documento de inteligencia artificial que supera las 250.000 páginas.

La magnitud del trabajo representa un desafío incluso para los propios matemáticos, porque todavía no lograron comprender en su totalidad una demostración de semejante extensión.

¿Qué significa este avance?

La hipótesis de Riemann tiene implicaciones importantes para las matemáticas y la informática. Su demostración permitiría confirmar resultados que hasta ahora dependían de que esta teoría fuera cierta y ofrecería mayor certeza sobre determinados algoritmos utilizados para trabajar con números primos.

Sin embargo, el avance no significa que la inteligencia artificial descubrió el cifrado de internet ni que pueda vulnerar los sistemas de seguridad digital.

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