Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

El Instituto Nacional de Seguros (INS) dio a conocer los primeros números tras salida del cobro del marchamo 2027. Sidney Viales, jefe de la Dirección de Seguros Obligatorios del INS confirmó cuántas personas ya lo pagaron conferencia de prensa.

¿Cuántas personas han consultado cuánto deben pagar de marchamo?

Al corte de las 10:30 a.m. de este 2 de noviembre, se contabiliza más de 1.367.000 consultas que han realizado los propietarios de vehículos.

¿Cuántos han pagado?

Han pagado 1256 derechos de circulación. Esta cifra es mayor al corte del año anterior.

Si quiere ver los principales cambios del marchamo, puede ver la conferencia de prensa del INS aquí.

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