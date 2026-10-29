Inició la tradicional Expo Tamal en Aserrí

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

La tradicional Expo Tamal inició este jueves en el estadio de CT Center, ubicado en Santa Teresita de Aserrí, con entrada completamente gratuita y un horario de 9 de la mañana a 11 de la noche que se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre.

En esta edición, el evento se trasladó del Parque de Aserrí al estadio debido a las remodelaciones del parque, y los productores de la zona mostrarán su oferta de tamales y otros platillos tradicionales costarricenses como sopa de mondongo, cantonés, manzana escarchada, tortillas con queso, tortillas palmeadas, maduro con queso y picadillo de arracache.

Más de 500 personas en Aserrí subsisten gracias a la venta de tamales durante todo el año, y la feria incluirá conciertos diarios, así como los concursos del amarrador de tamales y la familia tamalera, con el cierre a cargo de la Orquesta La Solución el lunes.