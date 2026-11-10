Iniciativa podría reducir hasta en un 50% el agua que se utiliza en las fincas agrícolas

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Una iniciativa desarrollada por estudiantes de la Universidad de Costa Rica busca reducir el desperdicio de agua en las fincas agrícolas mediante un sistema de riego automatizado que analiza la humedad del suelo y suministra a los cultivos únicamente el agua que necesitan.

El proyecto, denominado Innovía, utiliza un sensor de humedad que determina qué tan mojado está el suelo y cuánta agua requiere la planta.

Cuando el sistema detecta que se alcanza un límite establecido, activa o apaga la bomba de riego para suministrar el recurso en la cantidad necesaria.

La estudiante de Ingeniería en Biosistemas Rebeca Herrera explicó que este prototipo permite a los agricultores ahorrar agua, electricidad y dinero, debido a que la bomba no permanece encendida constantemente.

Además, facilita una gestión más eficiente del recurso hídrico, que es escaso y necesario para la actividad agrícola.

El proyecto obtuvo el segundo lugar en el Hackatón Centroamericano, una competencia regional de innovación.

Su compañero Marcos Barrientos destacó el orgullo de representar al país y la importancia de la actividad agrícola nacional.

Ahora, los estudiantes buscan implementar la propuesta en los campos de cultivo para ponerla a prueba y garantizar su funcionamiento.

Para ello, trabajan en un modelo de negocio que contempla servicios de instalación, mantenimiento y seguimiento, dirigido a productores con fincas de diferentes tamaños y tipos de cultivo.