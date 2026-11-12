Inicia cacería contra los que tiran basura en Cartago

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

La Municipalidad de Cartago inició una cacería contra las personas que botan basura en zonas prohibidas, luego de que un hombre fuera sorprendido por la Policía Municipal tirando desechos en una zona de conservación en Cocorí.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, detalló que la persona fue llevada ante la Fiscalía y el Ministerio Público, donde estuvo detenida varias horas antes de que las autoridades judiciales dictaran su libertad, y agregó que el hombre ya tenía otra sanción aplicada.

Redondo indicó que la comuna mantiene rondas periódicas y habilitó el número 1015 para que cualquier persona denuncie este tipo de situaciones, al tiempo que la Policía Municipal logró interceptar búnkeres y basureros clandestinos.