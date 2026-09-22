Inicia cacería contra 90 prófugos de la justicia

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Las autoridades de seguridad pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) iniciaron una operación para capturar a 90 prófugos considerados peligrosos. La iniciativa comenzó en Cartago y será replicada en más puntos del territorio nacional.

El ministro de Seguridad, Gerald Campos, explicó que solicitó al organismo la lista total de capturas pendientes a nivel nacional, pero que solo le facilitaron 90 nombres, por lo que su equipo de tareas suma más de 125 personas detenidas con orden de captura aparte de ese grupo.

Los prófugos están vinculados al tráfico de drogas y al sicariato, y a la fecha se registran 495 personas asesinadas en 2026, de las cuales 416 eran personas que debían estar en prisión, según los datos expuestos en la conferencia.

El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, sostuvo que la inseguridad no depende únicamente del Poder Ejecutivo y que la solución involucra al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa, donde esperan la aprobación de 22 proyectos de ley para imponer sanciones más severas y evitar beneficios carcelarios.

Campos añadió que la única forma de contener a las bandas de crimen organizado es lograr sus detenciones, aplicar medidas cautelares ejemplares y llevarlos prontamente a juicio, mientras se estima que la cifra de homicidios podría rondar los 800 al final del año.