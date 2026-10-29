Informe de la CCSS: espera para cirugías bajó 86 días

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

La lista de espera para cirugías de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se redujo en 86 días en el tiempo promedio, según el más reciente informe de la institución.

Sin embargo, el plazo para entrar al quirófano alcanza los 449 días, cerca de 15 meses.

Pacientes aseguran que la espera por una operación llega hasta casi dos años.

Entre enero y septiembre de este año, la Caja aumentó en un 20 por ciento las cirugías realizadas durante las jornadas extraordinarias. Ese mecanismo permitió resolver 114 mil casos de lista de espera quirúrgica y operar a 85 mil pacientes.

Por especialidad, neurocirugía redujo su plazo de espera en 87 días durante este año, mientras que oftalmología registró una disminución de 26 días.

Una paciente relató que lleva tres años adicionales esperando una cita con el neurocirujano. La cita estaba programada para abril y fue reprogramada para el 30 de diciembre, según su testimonio.

Otra paciente calificó la situación como imposibilitante, mientras que una tercera la consideró injusta tras haber pagado toda su vida.

La Caja reconoció que no es posible eliminar por completo la lista de espera, aunque trabaja para reducir los tiempos y atender a los pacientes según la gravedad de cada caso.