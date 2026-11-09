Infecciones por hongos: las causas detrás de su aparición

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Las infecciones por hongos son mucho más comunes de lo que pensamos y aparecen cuando menos se esperan, con causas que van desde el contacto con mascotas hasta las superficies húmedas de duchas públicas, bordes de piscinas, alfombras de hoteles y gimnasios.

El microbiólogo y químico clínico, Edgar López Chacón, aclara de dónde salen los hongos en la piel y las uñas, cómo se transmiten al compartir paños, cortaúñas, limas o zapatos y cuál es el riesgo real de contagio al abrazar una mascota infectada o tener contacto con una persona contagiada.

El especialista también explica por qué las uñas son una de las zonas más difíciles de curar, qué son las manchas blancas que aparecen tras la playa y cuáles son los consejos de oro para mantener los hongos lejos del hogar.