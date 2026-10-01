INEC revela los tres cantones con más adultos mayores en 2026

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó, en el marco del Día del Adulto Mayor, datos sobre el crecimiento de esta población en Costa Rica y los cantones donde registra mayor presencia.

Los cantones con más población adulta mayor

Según la información brindada por la entidad, estos son los tres cantones con mayor índice de envejecimiento:

Montes de Oca: 131,0

131,0 San José: 108,6

108,6 San Mateo: 104,8

Este dato se basa en la cantidad de personas adultas mayores por cada 100 personas menores de 15 años.

La entidad también realizó una comparación con los datos de 2006, hace 20 años. Para ese momento, ninguno de estos tres cantones alcanzaba una cifra de 100.

Las condiciones de los adultos mayores

Bajo esta misma comparativa, actualmente Costa Rica registra 638.378 personas adultas mayores, 374.947 más que en 2006. De la cifra actual, 53,1% son mujeres.

Por otra parte, para 2025 se reportó que 18,5% de esta población vivía en condición de pobreza, mientras que 73,6% tiene un empleo informal en 2026.

Por: Camila Rosales Méndez

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