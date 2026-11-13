Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Los incendios forestales se triplicaron en el último año, al pasar de 67 en 2025 a 233 en 2026, según el Cuerpo de Bomberos, que ya prepara su capacidad de respuesta ante el impacto del fenómeno de El Niño.

La institución ubicó de forma estratégica seis camiones cisterna, principalmente en Guanacaste y el Pacífico Central, zonas donde se esperan las mayores quemas, y prevé habilitar en los próximos días parte de su campamento en Huacas.

El Cuerpo de Bomberos también fortalece el equipo de protección personal para los bomberos forestales, debido a que la sequedad, la topografía complicada y el viento representan un gran peligro durante la atención de estos incendios.