Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Ocho vehículos quedaron envueltos en llamas durante un incendio registrado en una bodega del Taller FYS, en San Pablo de Heredia.

La emergencia fue reportada por el Cuerpo de Bomberos, que desplazó unidades de las estaciones de Santo Domingo y Heredia para atender el fuego.

Según el reporte inicial, la mayoría de los vehículos afectados son eléctricos.

De momento, Bomberos no ha brindado detalles adicionales sobre las circunstancias del incendio ni sobre posibles personas afectadas.

La emergencia se encuentra en desarrollo.