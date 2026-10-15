Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

La inauguración del CACCO genera división de opiniones entre quienes apoyan la nueva cárcel y quienes la critican desde distintos sectores del país costarricense en los últimos días.

En la Asamblea Legislativa se amplían las reacciones sobre el centro de alta contención, que tiene capacidad para cinco mil reos, según las posiciones que se han presentado en el país.

El CACCO fue inaugurado este miércoles en medio de posiciones encontradas sobre su impacto en la seguridad del país, según las reacciones generadas por parte de distintos sectores.