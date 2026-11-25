Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Las mujeres que tienen un emprendimiento o desean iniciar uno pueden acceder a los fondos de FOMUJERES, un programa del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) que brinda capital semilla para poner en marcha o fortalecer sus negocios.

Esta iniciativa busca impulsar la autonomía económica de las mujeres, mediante recursos que les permitan desarrollar sus proyectos y generar ingresos propios. Además, representa una oportunidad para fortalecer su independencia económica y contribuir a que puedan salir de situaciones de violencia.

Las interesadas pueden ingresar al sitio web inamu.go.cr, buscar el formulario de FOMUJERES y completar los datos y requisitos solicitados para iniciar el proceso de postulación.

Asimismo, recuerdan que, ante una situación de violencia, pueden comunicarse al 1125 del INAMU, una línea confidencial y gratuita.