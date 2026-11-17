Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

Reconocer las señales de violencia puede marcar la diferencia para prevenir agresiones y proteger la vida de las mujeres. Con ese propósito, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) impulsa la campaña Bandera Roja, una iniciativa que busca informar a la población sobre los factores que alertan sobre situaciones de violencia y sus consecuencias en las mujeres y sus familias.

La campaña hace un llamado a identificar estas señales a tiempo y actuar antes de que las agresiones escalen. Además, recuerda la importancia de denunciar cualquier manifestación de violencia y buscar orientación para encontrar una salida a estas situaciones.

Como parte de este acompañamiento, el INAMU pone a disposición la línea 1125, donde las mujeres pueden recibir atención psicológica, asesoría legal y orientación sobre los mecanismos disponibles para presentar denuncias.

A través de este servicio, también pueden conocer sus opciones legales y recibir acompañamiento durante el proceso para salir de situaciones de violencia.

El INAMU invita a las mujeres y a toda la ciudadanía a prestar atención a las señales de alerta, romper el silencio y buscar ayuda. Identificar la violencia y actuar a tiempo es fundamental para prevenir nuevas agresiones y evitar más femicidios en el país.