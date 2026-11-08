Oportunidad académica: INA abre tres cursos con Cisco

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El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) informó, a través de sus plataformas oficiales, sobre una serie de cursos de informática que ofrece en colaboración con Cisco.
Según indicó la institución, las oportunidades de aprendizaje disponibles son:
Cada uno de los cursos se imparte bajo una modalidad de autoaprendizaje, por lo que los participantes pueden avanzar a su propio ritmo.
Además, quienes completen estas capacitaciones recibirán un certificado y una insignia digital que acredita los conocimientos adquiridos.
Por: Camila Rosales Méndez
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