Oportunidad académica: INA abre tres cursos con Cisco

Fecha de publicación: 8 de November de 2026

Fecha de modificación: 8 de November de 2026

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) informó, a través de sus plataformas oficiales, sobre una serie de cursos de informática que ofrece en colaboración con Cisco.

La oferta académica del INA

Según indicó la institución, las oportunidades de aprendizaje disponibles son:

Conciencia digital: nivel principiante.

nivel principiante. Seguridad y protección digital: nivel principiante.

nivel principiante. Introducción a la IA moderna: nivel principiante.

Cada uno de los cursos se imparte bajo una modalidad de autoaprendizaje, por lo que los participantes pueden avanzar a su propio ritmo.

Además, quienes completen estas capacitaciones recibirán un certificado y una insignia digital que acredita los conocimientos adquiridos.

Por: Camila Rosales Méndez

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