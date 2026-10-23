INA abre tres nuevos cursos con Cisco

Tecnología, seguridad e inteligencia artificial para los aplicantes

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El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció, mediante sus plataformas oficiales, la apertura de tres cursos de capacitación en colaboración con Cisco Networking Academy, enfocados en el desarrollo de habilidades digitales y conocimientos tecnológicos.

La oferta académica del INA

Según informó la institución, las personas interesadas podrán acceder a las siguientes capacitaciones de nivel principiante:

  • Conciencia digital.
  • Seguridad y protección digital.
  • Introducción a la IA moderna.

Los tres cursos estarán disponibles hasta el próximo 22 de diciembre y se impartirán bajo la modalidad de autoaprendizaje, lo que permitirá a los participantes avanzar según su propio ritmo.

Por: Camila Rosales Méndez

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