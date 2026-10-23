INA abre tres nuevos cursos con Cisco

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció, mediante sus plataformas oficiales, la apertura de tres cursos de capacitación en colaboración con Cisco Networking Academy, enfocados en el desarrollo de habilidades digitales y conocimientos tecnológicos.

La oferta académica del INA

Según informó la institución, las personas interesadas podrán acceder a las siguientes capacitaciones de nivel principiante:

Conciencia digital.

Seguridad y protección digital.

Introducción a la IA moderna.

Los tres cursos estarán disponibles hasta el próximo 22 de diciembre y se impartirán bajo la modalidad de autoaprendizaje, lo que permitirá a los participantes avanzar según su propio ritmo.

Por: Camila Rosales Méndez