INA abre cursos en San José y Heredia

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) informó en sus redes sociales oficiales sobre la apertura de tres nuevos cursos de capacitación.

La oferta del INA

Según lo que indica la entidad, estos son los cursos disponibles:

Animación Motion Graphics

Centro Nacional Especializado Industria Gráfica y Plástico, San José

Requisitos:

Ser mayor de 15 años.

Tener noveno grado o un nivel superior.

Dominar las cuatro operaciones básicas de matemática.

Participar en el proceso de conformación del grupo.

Presentar la cédula de identidad y el título cuando se le solicite.

La población extranjera debe presentar la residencia al día o el DIMEX.

Si el título es extranjero, debe estar reconocido por el MEP.

Estar pendiente del correo electrónico, ya que toda la información se enviará por ese medio.

Realizar el trámite de forma personal.

Transformación de polímeros plásticos y silicón

Centro Nacional Especializado Industria Gráfica y Plástico, San José

Requisitos:

Ser mayor de 16 años.

Tener el tercer ciclo de la Educación General Básica (noveno año).

La población extranjera debe presentar la residencia al día o el DIMEX.

Si el título es extranjero, debe estar apostillado y equiparado por el MEP.

Saber leer y escribir.

Participar en el proceso de admisión obligatorio, que consiste en asistir a la sesión informativa de Orientación «Esto es lo mío» y continuar con el proceso indicado posteriormente.

Instalación de circuitos hidráulicos y electrohidráulicos

Centro Nacional Especializado en Electrónica y Telecomunicaciones, Heredia

Requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Tener el segundo ciclo de la Educación General Básica (sexto grado).

Presentar la cédula de identidad o el DIMEX vigente.

Laborar con equipos hidráulicos o electrohidráulicos.

Tener conocimientos en el uso del multímetro y en control eléctrico.

Realizar el trámite de forma personal.

Si usted desea inscribirse, puede hacerlo desde la página web del INA o mediante el correo electrónico correspondiente a cada curso.

Por: Camila Rosales Méndez

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