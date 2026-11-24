Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) abrió una nueva serie de cursos disponibles en varias de sus sedes y con diferentes enfoques de formación.

Los cursos del INA

Según indica la institución, esta nueva oferta incluye opciones en las siguientes áreas:

Oficios y formación técnica

Elaboración de productos mínimamente procesados y conservas: Alajuela.

Procesamiento de productos lácteos: Alajuela.

Guiado de turistas general: San José.

Operaciones de asistencia en la cocina: San José y Puntarenas.

Servicios de operaciones A y B: San José.

Aplicación de operaciones auxiliares en la industria alimentaria: Puntarenas.

Tecnología y habilidades digitales

Desarrollo de habilidades digitales: Puriscal.

Diseño y administración de contenido visual digital: modalidad virtual.

Instalación de infraestructura física para redes de comunicación de datos: Puntarenas.

Finanzas y emprendimiento

Herramientas financieras para aprender y emprender: Puntarenas.

¿Cómo inscribirse?

Cada curso cuenta con requisitos específicos. Las personas interesadas pueden consultar los detalles e inscribirse mediante la página oficial del INA o a través del contacto correspondiente a cada oferta.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.