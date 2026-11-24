INA abre cursos de informática, finanzas y otros oficios
Conozca la oferta académica
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Fecha de modificación:
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) abrió una nueva serie de cursos disponibles en varias de sus sedes y con diferentes enfoques de formación.
Los cursos del INA
Según indica la institución, esta nueva oferta incluye opciones en las siguientes áreas:
Oficios y formación técnica
Elaboración de productos mínimamente procesados y conservas: Alajuela.
Procesamiento de productos lácteos: Alajuela.
Guiado de turistas general: San José.
Operaciones de asistencia en la cocina: San José y Puntarenas.
Servicios de operaciones A y B: San José.
Aplicación de operaciones auxiliares en la industria alimentaria: Puntarenas.
Tecnología y habilidades digitales
Desarrollo de habilidades digitales: Puriscal.
Diseño y administración de contenido visual digital: modalidad virtual.
Instalación de infraestructura física para redes de comunicación de datos: Puntarenas.
Finanzas y emprendimiento
Herramientas financieras para aprender y emprender: Puntarenas.
¿Cómo inscribirse?
Cada curso cuenta con requisitos específicos. Las personas interesadas pueden consultar los detalles e inscribirse mediante la página oficial del INA o a través del contacto correspondiente a cada oferta.
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