INA abre cursos de informática con Cisco

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) informó sobre una nueva serie de cursos de informática abiertos al público.

Los cursos de capacitación del INA

Según la información disponible, estos forman parte de Cisco Networking Academy (NetAcad) y la oferta incluye:

Conciencia digital

Seguridad y protección digital

Introducción a la IA moderna

Los cursos cuentan con una modalidad de autoaprendizaje y son de nivel principiante.

Aquellas personas interesadas tendrán tiempo para realizarlos hasta el domingo 22 de noviembre.

Por: Camila Rosales Méndez

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