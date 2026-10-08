INA abre cursos de informática con Cisco

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El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) informó sobre una nueva serie de cursos de informática abiertos al público.
Según la información disponible, estos forman parte de Cisco Networking Academy (NetAcad) y la oferta incluye:
Los cursos cuentan con una modalidad de autoaprendizaje y son de nivel principiante.
Aquellas personas interesadas tendrán tiempo para realizarlos hasta el domingo 22 de noviembre.
Por: Camila Rosales Méndez
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