INA abre 7 cursos: oferta incluye capacitación en informática

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El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) informó, a través de sus plataformas oficiales, sobre una nueva serie de cursos disponibles en diferentes áreas de formación.
Según indicó la entidad, estas son algunas de las opciones disponibles:
Cada curso cuenta con requisitos específicos. Las personas interesadas pueden consultar los detalles y realizar la inscripción a través de la página oficial del INA, según corresponda.
Por: Camila Rosales Méndez
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