INA abre 7 cursos: oferta incluye capacitación en informática

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) informó, a través de sus plataformas oficiales, sobre una nueva serie de cursos disponibles en diferentes áreas de formación.

La oferta académica del INA

Según indicó la entidad, estas son algunas de las opciones disponibles:

Control lógico programable: Heredia. Servicios de operaciones A y B: San José. Guiado de turistas general: San José. Implementación de protocolo OPC-UA del control SCADA: Heredia. Operaciones de asistencia en la cocina: San José. Pintura artística: San José. Diseño y administración de contenido visual digital: mediante herramientas tecnológicas.

Cada curso cuenta con requisitos específicos. Las personas interesadas pueden consultar los detalles y realizar la inscripción a través de la página oficial del INA, según corresponda.

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.