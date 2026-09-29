Impresionante video revela el momento en que cazatormentas entran al ojo del huracán Polo

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Un video revela el momento en que cazatormentas ingresan al ojo del huracán Polo, mostrando a la aeronave atravesando la pared del ojo, una de las zonas más violentas del sistema.

Las imágenes difundidas muestran el descenso de la aeronave hacia el centro del fenómeno, en una maniobra que expone a la tripulación a condiciones extremas.

El material fue difundido mientras el huracán Polo, surgido frente a las costas de México, cruzaba el Golfo de California con lluvias torrenciales y vientos severos.