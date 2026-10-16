Importante vía en Cartago se mantendrá cerrada por tres días

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

El traslado de las grandes vigas del nuevo puente sobre el Río Grande de Orosi obliga a detener el tránsito por momentos en Palomo de Paraíso. Los cierres se aplican en el paso provisional durante estas maniobras y se extenderán por tres días.

Las regulaciones se aplican este jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de octubre durante tres días. En ese horario se alternarán los cierres en momentos para el paso provisional de vehículos.

Las autoridades piden viajar con tiempo y respetar la velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. La obra pone fin a más de 50 años de dificultades para cruzar por este sector. Los vecinos indicaron que también habrá cambios en los horarios y limitaciones para transitar.