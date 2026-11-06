IMN mantiene bajo vigilancia un sistema de baja presión en el Océano Pacífico

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) vigila un sistema de baja presión localizado en el océano Pacífico, frente a las costas de Centroamérica, que cuenta con un potencial de bajo a moderado para transformarse en una depresión tropical.

Según el Centro Nacional de Huracanes, el fenómeno podría consolidarse con mayor fuerza como un sistema de baja presión durante los próximos días, con una probabilidad del 40 % de desarrollarse en una depresión tropical en las próximas 48 horas y del 60 % en los próximos siete días.

Las proyecciones mantienen incertidumbre sobre su evolución, pero coinciden en que podría presentar una mayor organización durante el sábado y el domingo, lo que generaría un incremento en la nubosidad y las precipitaciones en el país de cara al fin de semana.