Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Fuertes lluvias sorprendieron a los vecinos de Golfito, donde la saturación de los suelos y el colapso del alcantarillado inundaron las calles y arrastraron barro, troncos y piedras.

Sin embargo, para este jueves se espera un tiempo mayormente seco y caluroso, con escasas precipitaciones, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La meteoróloga Adriana Mora, del IMN, explicó que podrían registrarse aguaceros puntuales durante la tarde en algunas zonas del Pacífico Sur, principalmente en sectores cercanos a la península y en la región fronteriza con Panamá.

En tanto, el arrastre de humedad desde las zonas marítimas favorecerá una mayor concentración de nubosidad en la vertiente del Caribe.

Para la segunda mitad de la semana se prevé una disminución en la intensidad de los vientos alisios.

No obstante, este jueves todavía podrían registrarse ráfagas de entre 50 y 70 kilómetros por hora en el centro y norte del país, principalmente desde la madrugada hasta las primeras horas de la tarde.

Las temperaturas serán cálidas durante la mañana y las primeras horas de la tarde, especialmente en sectores del Pacífico y el Valle Central.

San José registrará 16 grados, mientras que las zonas altas del oeste, como Cartago, concentrarán las temperaturas más bajas.