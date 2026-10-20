IMN pone al GAM bajo advertencia: estas son las zonas señaladas

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió sobre las fuertes lluvias y tormentas eléctricas previstas para este martes 20 de octubre de 2026.

El pronóstico incluye al oeste de la Gran Área Metropolitana (GAM), donde la saturación del suelo aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

IMN advierte por fuertes lluvias en el GAM

Según el IMN, durante la tarde se esperan aguaceros de intensidad moderada a muy fuerte en el Valle Central, especialmente en el norte, el oeste y el oeste del Caribe Sur, además de sectores del Pacífico Central y Sur.

La institución señaló que las lluvias podrían disminuir hacia el final de la tarde y las primeras horas de la noche.

Sin embargo, los aguaceros continuarían cerca de las zonas costeras del Pacífico.

Estas son las zonas con mayor riesgo

El IMN también prevé aguaceros aislados con tormenta eléctrica en la Zona Norte, el Pacífico Norte y las montañas del Caribe Norte.

En sectores costeros del Pacífico, los acumulados podrían alcanzar entre 20 y 50 milímetros, con máximos de 70 a 100 milímetros en seis horas.

IMN pide tomar precauciones

Las autoridades recomiendan evitar zonas propensas a inundaciones, mantenerse informados por canales oficiales y buscar refugio ante tormentas eléctricas.

Las ráfagas podrían alcanzar los 80 km/h en casos aislados.

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