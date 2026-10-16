IMAS publica oferta educativa: conozca las opciones
Seis áreas para estudiar
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El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) publicó en sus plataformas oficiales información sobre oportunidades de capacitación subsidiadas para personas perfiladas en Empleabilidad u Oficios.
¿Qué ofrece el IMAS?
La institución detalló seis áreas de formación con diferentes opciones para quienes buscan prepararse para el mercado laboral.
Turismo: técnico en secretariado bilingüe, gastronomía, guía turístico bilingüe, mixología, bartender y barismo, entre otros.
Agroindustria: técnico en mecánica agrícola, producción agrícola, producción pecuaria y veterinaria.
Ocupaciones industriales: técnico en electromecánica, mantenimiento industrial, electricidad, refrigeración y mecánica.
Idiomas: inglés oral y escrito para la atención y el servicio al cliente.
Tecnología: programación de computadoras, ciberseguridad, desarrollo de software, informática, tecnologías de la información y comunicación.
Oficios: chofer, mensajería, limpieza, servicio al cliente, jardinería, mantenimiento eléctrico, control de plagas, peón de finca, cocina, seguridad privada y operación de maquinaria agrícola, entre otros.
Todas estás estarán disponibles en la región de Puntarenas.
Por: Camila Rosales Méndez
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