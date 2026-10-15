(VIDEOS) Imágenes inéditas de la extradición de Celso Gamboa y “Pecho de Rata”

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

El Ministerio Público publicó un documental que muestra imágenes inéditas de la extradición de Celso Gamboa y Edwin López, alias “Pecho de Rata”, realizada el 20 de marzo de 2026.

La producción, titulada “Extradición: la línea que cruzó la justicia”, reconstruye el proceso que permitió concretar la primera extradición de ciudadanos costarricenses hacia Estados Unidos.

Documental repasa el proceso judicial

El trabajo audiovisual explica los cambios legales que abrieron la posibilidad de extraditar a nacionales.

También repasa la solicitud presentada por Estados Unidos, las detenciones y las diferentes etapas judiciales que llevaron a confirmar la entrega.

Además, especialistas analizan el impacto del narcotráfico y los retos que enfrenta Costa Rica ante la expansión de la cultura narco.

El primer episodio ya está disponible en el canal de YouTube del Ministerio Público, así como en Spotify y Apple Podcasts.

VIDEO DONDE SE ENCUENTRAN LAS IMÁGENES INÉDITAS

Operativo quedó registrado en imágenes

La segunda parte reconstruirá el operativo realizado durante la madrugada del 20 de marzo de 2026.

El Ministerio Público incorporó material audiovisual inédito de ese despliegue, además de testimonios de funcionarios que participaron en el proceso.

Entre los protagonistas aparecen el fiscal general Carlo Díaz, autoridades del OIJ, un magistrado de la Sala Constitucional, fiscales, representantes de la DEA y un agente del SERT.

La segunda entrega se estrenará el 28 de octubre a las 7 p. m.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.