Imágenes: Estudiantes se mantuvieron en marcha a pesar de la lluvia

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Las imágenes de los estudiantes que se mantuvieron en marcha a pesar de la lluvia se registraron en la Plaza de la Democracia y la Avenida Segunda, donde los manifestantes permanecieron pese a las condiciones climáticas adversas.

La concentración principal sucedió en la Plaza de la Democracia, punto de encuentro de los universitarios que participaron en la protesta contra el recorte presupuestario.

Los estudiantes rayaron y cubrieron con bolsas un monumento durante la marcha, según quedó captado en las imágenes difundidas.

Una estudiante manifestante declara que “nosotros estamos preocupados porque el gobierno literariamente no le está importando la educación y ellos se excusan, se excusan tanto y eso nos frustra demasiado”.