Cierran carretera por peligroso hundimiento que amenaza a conductores

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

La Municipalidad de Moravia informó sobre el cierre de una vía en San Vicente debido a un hundimiento que afecta más de medio carril.

El daño se ubica 100 metros al este del supermercado El Alto y representa un riesgo para los conductores que transitan por la zona.

Ante esta situación, las autoridades decidieron cerrar el paso vehicular mientras realizan las valoraciones correspondientes y determinan los trabajos necesarios para atender el problema.

Conductores deberán tomar rutas alternas

El cierre de la carretera en San Vicente se mantendrá hasta nuevo aviso, según informó la Municipalidad de Moravia.

Por esta razón, las personas conductoras deberán utilizar rutas alternas para evitar la zona afectada y reducir el riesgo de accidentes.

Además, las autoridades solicitaron manejar con precaución y respetar la señalización colocada en el sector.

La Municipalidad agradeció la colaboración de la comunidad mientras avanzan las labores para atender el hundimiento.

La situación permanecerá bajo valoración hasta que las condiciones permitan restablecer el tránsito de manera segura.

Los usuarios en redes sociales comenzaron a dejar sus comantarios ante todo de pregunta por el cambio de vías.

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