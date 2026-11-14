Identifican a mujer asesinada a machetazos

Fecha de publicación: 14 de November de 2026

Fecha de modificación: 14 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó como una mujer de apellido Madriz, de aproximadamente 30 años, a la víctima del ataque mortal con machete ocurrido este viernes en Grano de Oro de Turrialba.

Según la información preliminar, las autoridades recibieron la alerta cerca de las 11:00 a. m.

En apariencia, un hombre discutía con Madriz dentro de una vivienda cuando presuntamente la hirió en el pecho con un arma blanca.

Otra mujer intentó auxiliar a Madriz

Una mujer de apellido Pérez, de aproximadamente 50 años, intentó ayudar a la víctima. Sin embargo, el sospechoso también la habría herido en el abdomen.

Madriz falleció en el sitio debido a la agresión. Por su parte, Pérez requirió traslado al Hospital William Allen para recibir atención médica.

Autoridades detienen a sospechoso de apellido Reyes

Las autoridades detuvieron a un hombre de apellido Reyes, de 38 años, como sospechoso del ataque. Además, lo trasladaron a un centro médico porque también presentaba una herida.

Los agentes judiciales acudieron al lugar y realizaron el levantamiento del cuerpo de Madriz para remitirlo a la Morgue Judicial.

El OIJ mantiene el caso bajo investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión. La autopsia forma parte de las diligencias judiciales correspondientes.

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