Identifican a madre e hija asesinadas en una casa

Fecha de publicación: 17 de October de 2026

Fecha de modificación: 17 de October de 2026

Las autoridades identificaron a Jasmina López y Valeska Valdez López como las víctimas de un doble homicidio ocurrido la tarde de este sábado en barrio Linda Vista.

Ambas fueron encontradas sin vida dentro de una vivienda, donde presentaban heridas provocadas por arma blanca.

Según el reporte de emergencias, una de las víctimas tenía aproximadamente 40 años y la otra era una niña de unos 10 años.

Vecina alertó sobre el doble homicidio

El reporte ingresó al sistema de emergencias 9-1-1 a las 2:56 p. m., luego de que una vecina recibiera una llamada telefónica de un hombre que, presuntamente, confesó haber asesinado a su esposa y a su hija.

De acuerdo con la información oficial, el sujeto habría indicado que cometió los hechos durante la madrugada y pidió que revisaran la vivienda.

Ante la alerta, una unidad de emergencia se trasladó al sitio e intentó verificar la situación.

Sin embargo, al no obtener respuesta, los equipos solicitaron apoyo para ingresar a la casa.

Cruz Roja declaró fallecidas a las víctimas

Al ingresar a la vivienda, los equipos encontraron a ambas víctimas en una cama y confirmaron que no presentaban signos vitales.

La Cruz Roja Costarricense declaró fallecidas a las dos mujeres a las 4:09 p. m. de este sábado.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también se presentaron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias del doble homicidio.

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