Identifican a empresario asesinado dentro de su casa

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre de 54 años que asesinaron a balazos dentro de su vivienda, en barrio Arenilla de Guadalupe, en Cartago.

La víctima era de apellido Alvarado y se desempeñaba como empresario y gerente de negocios en la Fundación Costa Rica-Canadá.

Empresario fue atacado dentro de su vivienda

El homicidio ocurrió ayer, alrededor de la 1:10 p. m., cuando Alvarado se encontraba en su casa, aparentemente, para concretar la venta de un artículo de alto valor.

Según el informe preliminar del OIJ, el hombre habría acordado reunirse con un posible comprador, quien llegó a la vivienda acompañado de otro sujeto.

En determinado momento, ambos hombres le dispararon en múltiples ocasiones y huyeron del sitio.

OIJ investiga el móvil del crimen

Los agentes judiciales localizaron al empresario con heridas de arma de fuego en el pecho, el dedo pulgar derecho y la espalda, a la altura del omóplato derecho.

En la vivienda también encontraron el artículo que Alvarado pretendía vender. Por esta razón, los investigadores analizan si el objeto podría estar relacionado con el homicidio.

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