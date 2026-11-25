Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Las autoridades identificaron como Joseph Urbina Garro, de 30 años, al hombre que murió tras un ataque a balazos en el sector de Pacuare Viejo, en Limón.

El homicidio ocurrió pasadas las 3 p.m. de este miércoles, cuando varios sujetos atacaron a disparos al hombre, quien trabajaba como vendedor de líneas telefónicas. Según la información policial, tenía aproximadamente un mes de laborar para esa compañía.

Tres heridos; una niña la más afectada

El ataque también dejó tres personas heridas. Entre ellas figura una niña de 11 años, quien recibió un disparo en la espalda y permanece hospitalizada en el Hospital Tony Facio de Limón.

Además, un hombre identificado con el apellido Correa recibió impactos de bala y requirió traslado al mismo centro médico. Una mujer sufrió un roce de bala, pero no necesitó atención hospitalaria.

OIJ investiga posible ajuste de cuentas

De acuerdo con la información preliminar, Urbina Garro salió de prisión en julio anterior, luego de cumplir una condena por venta de drogas. Las autoridades investigan si ese antecedente tiene relación con el ataque, aunque el móvil todavía no está confirmado.

Tras el tiroteo, agentes judiciales y oficiales de la Fuerza Pública realizaron retenes para identificar vehículos sospechosos.

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Con este caso, Limón alcanzó los 201 homicidios en lo que va del año, según el reporte suministrado. La provincia suma 43 asesinatos más que durante el mismo periodo del año anterior.