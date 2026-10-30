Ideas deliciosas para celebrar Halloween en casa 

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

La gastronomía se suma a las celebraciones de Halloween con propuestas creativas que combinan sabores, colores y decoraciones temáticas.

Natalia y María José presentaron bebidas y postres inspirados en esta temporada, mientras que el chef Jorge Durán compartió una preparación tradicional de la cocina costarricense.

Entre las novedades destacaron un matcha con carbón activado, sirope de marshmallow tostado y leche de avena. La bebida lleva una decoración de gato y un foam de marshmallow, además de un pequeño fantasma elaborado con suspiro.

Las invitadas también prepararon un café con pumpkin spice, jarabe de calabaza, espresso doble, crema de calabaza y leche de avena. La propuesta ofrece una alternativa para quienes prefieren bebidas sin leche de origen animal.