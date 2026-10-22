ICE inaugura estación de carga rápida para vehículos eléctricos en Orotina

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) inauguró una nueva estación de recarga rápida para vehículos eléctricos en Orotina, la cual está equipada con seis cargadores y se ubica en la agencia del ICE, 100 metros al sur de la municipalidad.

Esta infraestructura fortalecerá la movilidad eléctrica hacia destinos turísticos y comerciales del Pacífico, según informó la institución, que además incorporará facilidades como servicios sanitarios, acceso a internet y cafetería.

La estación representa un avance en la red de carga rápida del país y busca incentivar el uso de vehículos eléctricos en la zona.