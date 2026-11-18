Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció que este miércoles 18 de noviembre no habrá electricidad en varias zonas del país, debido a trabajos de mantenimiento en la red.

En Villa Bonita de Alajuela, el corte será de ocho de la mañana hasta la una de la tarde, mientras que en Dominicalito de Barú, en Pérez Zeledón, la suspensión será desde las 8 de la mañana y hasta la 1:30 de la tarde.

Por su parte, en la zona de Bajamar, en Cuadros y Guacalillo, en Puntarenas, este servicio se suspenderá desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde.